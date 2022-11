Après Fabrice d’Almeida, Jean des Cars et Clémentine Portier-Kaltenbach, Virginie Girod reprend à son tour Au cœur de l’histoire, l’une des émissions phares d’Europe 1 de 2011 à 2018, devenue podcast après que Franck Ferrand en a présenté plus de 1 500 épisodes et a finalement été remercié par la station.