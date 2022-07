Le MAG 144 - Cet été, faites danser vos auditeurs ! €

Vous avez remarqué ? Certains titres agissent comme des marqueurs de saison. On pense à celui-ci que l’on a beaucoup diffusé à Noël ou à celui-là qui a connu un nombre élevé de rotations durant l’été. L’avantage, c’est qu’il n’y a plus un mais plusieurs succès qui vont, encore une fois, marquer ces deux mois d’été. Kaoma, Los del Rio, Carrapicho et Wes ont dominé, sans partage, les étés métropolitains dès la fin de la décennie 80, mais il faut toujours s’y résoudre : la danse officielle de l’été 2022 ne sera pas au rendez-vous durant ces grandes vacances.