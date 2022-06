Le MAG 143 - Les radios les plus écoutées sur Radioline

En avril, le Top 5 est quasi-identique au mois précédent. Il est tenu par RTL, RMC, franceinfo, France Inter et Europe 1. Dans le Top 10, Radio Free Doom se maintient à la 8e place, entre Nostalgie et RFM. Le premier flux nom premium apparait à la 16e place. il s'agit du flux "Nouveautés Soul" de Jazz Radio. RCI Martinique (43e) et RCI Guadeloupe (45e) sont toujours dans les Top Radioline. On retiendra aussi la belle performance de la radio régionale Magnum la Radio, à la 48e position, juste derrière France Bleu Paris.

En avril, Radioline a généré 1 463 141 écoutes totales. La première radio au classement a généré 109 359 écoutes. Les 50 premières places représentent un volume de 999 643 écoutes.