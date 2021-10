Le MAG 136 - Panorama des nouveautés techniques de la rentrée Rédigé par Emmanuelle PAUTLER le Mardi 26 Octobre 2021 à 12:30 | modifié le Mardi 26 Octobre 2021 à 12:30



Plateforme virtuelle WinCloud de WinMedia

Certaines radios fonctionnent déjà avec WinCloud, notamment Radio Vita, Radio Victoria, Fun Rio, Vogue Radio, Vanille FM, ADJA Radio, ComdCom Radio et Radio Frysson. Par ailleurs, WinMedia vient d’étendre son réseau de distribution aux Émirats grâce à un nouveau partenariat avec Tek Signals, fournisseur de services d'ingénierie de systèmes et conseiller en technologie, qui représentera la gamme complète de solutions logicielles de diffusion pour la radio et la télévision de WinMedia.

