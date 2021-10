Nous avons rendez-vous en visio ce 28 septembre. C’est devenu à la mode la visio depuis le confinement ! Il est 18h. Je me connecte. Armel et Sarah-Lou sont au bar, les veinards. En réunion, précisent-ils, pour préparer le cocktail du lendemain matin. Leur tranche, le 6-9, ils en ont hérité un an plus tôt.