Le MAG 125 - À la radio, l'illustration, ça compte ! €

Il y en a des milliers, de toutes les durées, de tous les styles pour tous les formats. La seule difficulté étant de trouver la perle rare : l’illustration sonore qui répondra, dans l’instant, à son projet. Chez BMG Production Music, on recense 120 000 titres uniques, 250 000 titres en incluant les versions alternatives et instrumentales, tous issus de catalogues locaux et internationaux, comme AXS, Tele Music, Altitude, Dynamic Music, DnG, Ninja Tune Production Music, Music Beyond, Super Pitch, Beds and Beats… "Ces catalogues ont un positionnement éditorial très lisible qui va du label généraliste au label de niche pour le broadcast par exemple, souligne le directeur général, Jérôme Keff. Nos musiques s’adressent à tous les créateurs de contenus de la télé, de la radio, de la publicité, du documentaire, de la fiction, des séries, du digital, du podcast, etc. La ligne éditoriale de chacun de nos labels permet de répondre parfaitement à chaque besoin." Exemple, pour la radio, avec le label RPE, riche de 32 albums dédiés uniquement aux besoins musicaux des stations.