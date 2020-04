Le MAG 121 - Dans les coulisses de la réalisation de Hondelatte raconte

LLPR - Réalisez-vous différemment une émission en fonction du sujet ?

CLB - Pour moi, la méthode de travail reste la même, qu’il s’agisse d’une affaire criminelle ou d’un témoignage. Je ne me renseigne que vaguement sur la thématique chaque jour, juste sur le mood, et la décennie concernée pour orienter mes choix musicaux. Je ne découvre le texte qu’à l’enregistrement, pour me laisser surprendre et donner à Christophe une écoute et des réactions spontanées à son texte.



LLPR - J’ai remarqué l’insertion de nombreux effets sonores (bruitages, effets sur les voix). Travaillez-vous en lien avec Christophe Hondelatte ?

CLB - En effet, c’est un vrai travail d’équipe. Christophe me donne des indications sur ce dont il a envie, comment il a pensé son texte, et j’en rajoute aussi selon mon ressenti. C’est de la recherche quotidienne pour essayer de retranscrire les images qui me viennent quand je réécoute le récit pendant le montage, coller à l’époque, à la saison, à l’environnement.



LLPR - Quelles sont les émissions dont vous êtes le plus fière ?

CLB - Celles qui sont plus difficiles techniquement, qui demandent le plus d’heures de montage. Ce sont les récits d’aventures très immersifs, que ce soit en pleine mer avec Guirrec Soudée, la traversée de l’Himalaya avec Jean-Yves Fredriksen, ou dans la jungle de Tasmanie avec Sarah Marquis. Quand l’invité dit, après avoir écouté le récit : "j’avais l’impression d’y être", j’ai réussi mon pari.



LLPR - Avez-vous une oreille particulière lorsque vous écoutez d’autres émissions et podcasts ?

CLB - Bien sûr, je pense qu’il pourrait y avoir autant de versions de chaque podcast que de paires d’oreilles de pros qui écoutent. Comme beaucoup, je m’agace quand j’entends une coupe ou quand la qualité du son est mauvaise. Mais j’aime la diversité de l’offre, pro ou non. Nous en sommes aux prémices du format, j’ai hâte de voir comment il peut évoluer.



LLPR - Hondelatte raconte connaît un vrai succès. Est-ce là une sorte de pression supplémentaire qui s’exerce sur vous ?

CLB - Pas du tout ! Je fais mon travail, avec la même envie chaque fois, je me concentre sur le défi d’aborder une nouvelle histoire par jour. Même si la mécanique est bien huilée après plus de 600 émissions, il est impossible de tomber dans une routine tant nos récits sont riches. Et puis, pour moi, le pari est gagné : j’ai réussi à vivre de ma passion.