Le MAG 114 - RadioTour : cap au Sud

Sur la période septembre 2018-juin 2019, l’audience globale de la radio en PACA est en baisse. 73,9% des 13 ans et plus déclarent écouter la radio, selon le sondage Médialocales. Sur la vague précédente, ils étaient 76,4%. Sur la saison, la radio a perdu plus de 100 000 auditeurs.

Pour autant, la durée d’écoute reste stable, 2h40 en 2017-2018 contre 2h37 en 2018-2019. Globalement, les radios généralistes, musicales, commerciales privées et de service public voient leur audience baisser, au profit des programmes locaux (Cannes Radio (06) +1,4 pt, Alpes 1 (05) +2,7 pts), thématiques (Rire et Chansons +1,7 pt et Jazz Radio +2,6 pts à Aix-en-Provence) et des radios associatives (RAJE (84) +0,9 pt) qui gagnent aussi 13 minutes quotidiennes de DEA (1h43 vs 1h30).



En Corse en revanche, l’audience globale est en hausse (71,1% sur la période septembre 2018-juin 2019, contre 68,3% sur la saison précédente), mais la durée d’écoute dégringole : 2h32 par jour contre 2h58. 26 minutes en moins par jour : c’est considérable. Sur la typologie de radios, on remarque que seuls les programmes musicaux accusent une légère perte (40,5%, -0,8%) et que les radios associatives enregistrent une audience proche de zéro. En revanche, tous les autres programmes sont en hausse : thématiques +3,4%, service public +3,2%, programmes locaux +2,4%, généralistes +2,2%, radios privées commerciales +1,6%. À Ajaccio, France Info enregistre la plus forte progression (+6 pts), Fun Radio (+4,1 pts) et Mouv’ (+4 pts). À Bastia, Fun Radio tire son épingle du jeu (6,3 pts), NRJ (3,8 pts).