Le MAG 110 - Melody TV bascule… sur le DAB+ €

Fondé en 2001 par Bruno Lecluse, le groupe Secom abrite une dizaine de sociétés médias. La plus ancienne, Melody, édite deux chaînes de télévision : Melody et Melody d’Afrique, diffusées dans une trentaine de pays à travers le monde. My Zen TV a 10 ans. Elle édite My Zen TV et My Zen Nature, deux chaînes tournées vers le bien-être et présentes dans cinquante pays. Museum France (exclusivité Canal +), Museum Russie et bientôt Museum International sont trois chaînes tournées vers l’art. Tous ces programmes sont diffusés exclusivement sur le câble et le satellite. Depuis dix ans, Secom édite aussi Grand Lille TV (TNT gratuite) une chaîne d’information de proximité en continu. Un modèle dupliqué en 2016 avec la création de Grand Littoral TV. Le groupe possède sa propre régie publicitaire, AREmédia, une école de journalisme, Socrate, adhérente au groupement de l’Université Catholique de Lille, une agence de presse, Prod Info, et Digital Street, qui gère son activité numérique : applications mobiles, site web, développement multimédia.