Le MAG 108 - Musique : des chiffres et des titres

Le titre "La même" (Play Two) interprété par Maître Gims et Vianney a été la chanson la plus exposée en 2018 : 75 010 diffusions. Le titre le plus playlisté fut celui de Jérémy Frérot "Revoir" (Label 6&7), entré sur 112 des 158 radios du panel. Maître Gims (Play Two), encore, a été l’artiste le plus exposé avec un total de 157 459 diffusions grâce à 71 titres différents pour 3,2 milliards de contacts.

Pour l’ensemble des diffusions, la variété française (22,7%) est le genre musical le plus représenté. Suivent le genre pop-rock international (19,6%) et le rap (11,5%). En ce qui concerne les nouveautés uniquement, la variété française (19%) est aussi le genre musical le plus diffusé. Elle est suivie par le rap (18,9%) et par le genre pop-rock international (13,6%).