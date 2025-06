Le Live Alouette réunit la nouvelle scène musicale française à Nantes

Animée par le duo Niko et Lola, voix emblématiques de la matinale d’Alouette, cette soirée rassemblera plus de 1 200 privilégiés. À l’affiche : Marguerite, révélée lors de la dernière édition de la Star Academy, viendra interpréter son premier single "Les filles, les meufs" ; Cobalt, jeune talent découvert sur les ondes d’Alouette, présentera ses compositions aux côtés de Julien Lieb, dont la voix singulière séduit une nouvelle génération d’auditeurs. La scène accueillera également deux artistes majeures de la chanson française : Amel Bent, qui dévoile actuellement son album "Minuit Une", et Clara Luciani, fidèle à Alouette, qui apportera sa touche pop et élégante à cette soirée.

Les invitations, à retirer sur alouette.fr et les réseaux sociaux de la station, sont mises en jeu jusqu’au jour J.