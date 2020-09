Le groupe développe une cinquantaine de fréquences en FM pour un peu plus de 50 salariés. "On peut se targuer d’une audience sur nos régions de plus de 350 000 auditeurs." Sur le dernier sondage des Médialocales, Mixx FM a gagné 9 300 auditeurs cette saison. La radio de la Charente en compte 36 000 par jour.