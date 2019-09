Le Groupe 1981 promet "plus de contenus" sur ses radios

Si pour des radios comme Oui FM, forte de sa progression d’audience historique l’an dernier, la ligne éditoriale, la grille des programmes et l’équipe d’antenne restent inchangées ou comme pour Latina qui se renforce en s’ouvrant à toujours plus d’horizons sur les cultures latines, d’autres évoluent plus en profondeur. Ainsi, Swigg, la radio d’expression centrée sur la culture urbaine, révolutionne le genre. La radio s’appuie sur des contenus renouvelés dont sa matinale, "Swigg Family", emmenée par Nadia avec Kevin et Armelle, et la nouvelle émission de 15h à 20h "Swigg in the City", véritable laissez-passer pour entrer au cœur de la culture urbaine. Autre évolution, avec un nouveau programme musical essentiellement consacré à la culture urbaine française, Swigg ose la différence.