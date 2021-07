Le Fonds de Dotation Radio FG collecte 30 000 euros

Le Fonds de Dotation Radio FG dont le Président d’honneur est Jack Lang et le parrain est Jean-Michel Jarre, a pu apporter une aide à chaque DJ ayant déposé un dossier de candidature, à une hauteur comprise entre 350 et 850 euros, grâce à une collecte de dons qui a atteint 30 000 euros.

David Guetta, artiste historiquement lié à Radio FG a associé son opération de solidarité "United at Home" au Musée du Louvre au Fonds de Dotation "FG for DJs". La star Madonna a apporté sur sa page Facebook son soutien officiel à l'opération "FG For DJ".