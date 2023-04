Le Figaro confie à Brandy l'habillage de sa radio

Pour son concept, cet acteur des médias recherchait un son unique et capable d’incarner à la fois la crédibilité et le style de la marque Figaro. Et ils l’ont trouvé grâce à Brandy, spécialiste des productions sur mesure.

audiovisuels pour entre autres le Groupe Figaro : "Amoureux, depuis très longtemps, des habillages d'antenne, j'ai toujours suivi avec intérêt le travail de Brandy avant de faire "le grand saut" et d'entamer un travail pour habiller un format talk. Le résultat est à la hauteur de nos espérances... Un grand travail très pro pour une grande marque française Le Figaro et un contact humain très simple et très efficace" a souligné Laurent Hongne, responsable du développement des médias à SECOM.