Le DAB+ continue sa progression en France et dans le monde

On apprend dans ce rapport du WorldDAB (qui tiendra son assemblée générale la semaine prochain à Berlin ) que près de 12 millions de récepteurs ont été vendus en Allemagne (11.8 millions) et que 17% des ménages allemands possèdent au moins un récepteur DAB.Au Royaume-Uni, 64% des ménages disposent au moins une radio DAB et l'écoute numérique a dépassé les 50% d'audience pendant trois trimestres successifs. Par ailleurs, près de 6 millions de récepteurs ont été vendus en Norvège (5 600 000). En Suisse, 63% de l'audience de la radio se font via des plateformes numériques (34% via DAB+). En Australie, 60% des voitures neuves sont désormais vendues avec un récepteur DAB +, en hausse de 47% par rapport à 2017. Enfin, l'Italie, la France, les Pays-Bas et la Belgique ont tous montré des signes positifs de croissance au cours de la dernière année.