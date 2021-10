Le CSA deviendra l'ARCOM le 1er janvier 2022

En plus de ses nouvelles missions, l’ARCOM aura, dès sa naissance, d’importants dossiers à traiter. Des projets de consolidation dans le secteur audiovisuel seront examinés dans le cadre d’une instruction approfondie et à l’aune du principe de pluralisme dont nous sommes le garant et de l’intérêt du public. L’ARCOM continuera ainsi à accompagner les évolutions du paysage audiovisuel et désormais numérique, dans un souci de pluralité de l’offre et d’équilibre économique du paysage.

À l’écoute des publics comme des acteurs du secteur audiovisuel et numérique, l’ARCOM aura ainsi à cœur d’incarner l’héritage du CSA et de l’Hadopi et d’inscrire son action dans les enjeux émergents de la régulation.