Le CSA au Salon de la Radio

Jusqu'à demain, les visiteurs du Salon peuvent aussi rencontrer, au stand tenu par le CSA, les responsables des dossiers relatifs à la radio au sein du CSA. Sont également présents au Salon les secrétaires généraux de cinq des 16 Comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA), ceux de la Réunion-Mayotte, de Lille, de Paris, de Lyon et de Rennes. Samedi une conférence intitulée "CTA : régulation et territoires" permettra de répondre aux questions sur la relation entre les radios et leur CTA.Téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI