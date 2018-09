Le CLEMI encourage les lycéens à créer un média

Soulignons qu'en 2019, la Semaine de la presse et des médias dans l’école marquera sa 30e édition de mobilisation au service de l’éducation aux médias et à l’information. Elle se tiendra du 18 au 23 mars 2019 avec pour thème : "L’information sans frontières ?". En 2018, l’opération a impliqué 17 500 établissements scolaires, 3 800 000 élèves, 220 000 enseignants et près de 1 800 médias partenaires.