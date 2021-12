Le C.A. de France Médias Monde approuve le budget 2022

Après un exercice bénéficiaire en 2020 (+5.3M€) et une exécution budgétaire également en excédent en 2021 (+1.3M€), France Médias Monde prévoit pour 2022 un résultat net négatif de -2.5M€ du fait du report d’événements et des coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire, ainsi que d’éléments ponctuels non reconductibles sur les années futures. Ce résultat s’inscrit en conformité avec la trajectoire financière de l’entreprise à horizon 2022 en termes de résultats cumulés et préserve ainsi ses équilibres financiers comme l’accroissement de ses capitaux propres au terme de l’exercice 2022 (+1.2M€).