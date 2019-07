Le 14 juillet, le NRJ Music Tour sera à Toulouse

Gims, BigFlo & Oli, Angèle, Jain, Vitaa et Slimane, Pedro Capo, Bilal Hassani, Yvan Cassar, Jack Perry et Morgan Nagoya (en pré-show). Dans l’après-midi, NRJ Toulouse (100.4) s’installera en direct des backstage avec les artistes du concert. Et pour cette émission spéciale, animée par Louis, ils partageront un moment privilégié avec les auditeurs, avant leur montée sur scène le soir-même.

NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTToulouse sur tous les réseaux sociaux de la radio.