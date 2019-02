Lausanne accueillera les Radiodays Europe

Cette année encore, l'équipe des Radiodays Europe mise sur "un contenu de haute qualité, d'excellents conférenciers et un vaste programme réunissant plus de 120 conférenciers répartis en 55 sessions sur une période de près de 3 jours". Parallèlement, cette édition des Radiodays Europe proposera de découvrir les services et les produits de plus de 60 exposants de l'industrie de la radio.La première édition des Radiodays Europe s'est tenue en 2010 à Copenhague. En 2012, les Radiodays Europe ont déménagé à Barcelone et en 2013, à Berlin. À Dublin en 2014 et à Milan en 2015, les Radiodays Europe ont accueilli plus de 1 300 délégués de 60 pays. À Paris en 2016 et à Amsterdam 2017, on comptait 1 500 délégués de 62 pays, et plus de 1 600 délégués à Vienne en Autriche, en 2018.