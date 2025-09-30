La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 30 Septembre 2025 - 08:25

Laurent Ruquier anime "Les Grosses Têtes" à Bruxelles


Le 6 octobre, "Les Grosses Têtes" s’installent au Cirque Royal de Bruxelles pour un enregistrement en public mené par Laurent Ruquier. Avec un plateau largement belge, l’émission culte sera à revivre sur Bel RTL le mardi 7 octobre de 15h30 à 18h. Quelques places seront encore mises en jeu les 4 et 5 octobre sur l’antenne.



Le 6 octobre, Laurent Ruquier animera une édition des Grosses Têtes depuis le Cirque Royal de Bruxelles. L’événement affiche déjà presque complet, confirmant l’attachement du public à cette émission de radio emblématique qui mêle culture générale et humour depuis près d’un demi-siècle. Pour cette soirée, le casting sera résolument belge avec Fabrizio Bucella, Philippe Boxho, Philippe Geluck, Alex Vizorek et Christine Ockrent. Liane Foly et Marc-Antoine Le Bret complèteront la distribution, tous deux qualifiés de "belges de cœur". L’ensemble promet une déclinaison locale de l’ADN des Grosses Têtes, associant érudition, humour et impertinence.
L’événement sera diffusé en radio sur Bel RTL le lendemain de 15h30 à 18h. L’antenne proposera également aux auditeurs les toutes dernières places au premier rang, mises en jeu les 4 et 5 octobre.

Créée il y a près de cinquante ans, l’émission Les Grosses Têtes reste un succès quotidien. Diffusée chaque après-midi, elle continue d’attirer les auditeurs par son mélange unique de culture générale et de répliques humoristiques. L’édition bruxelloise constitue une déclinaison particulière, ancrée dans le paysage médiatique belge grâce à Bel RTL.

Tags : Bel RTL, Belgique, Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes Laurent Ruquier, RTL Belgium



