Laurent Ruquier anime "Les Grosses Têtes" à Bruxelles

Le 6 octobre, Laurent Ruquier animera une édition des Grosses Têtes depuis le Cirque Royal de Bruxelles. L’événement affiche déjà presque complet, confirmant l’attachement du public à cette émission de radio emblématique qui mêle culture générale et humour depuis près d’un demi-siècle. Pour cette soirée, le casting sera résolument belge avec Fabrizio Bucella, Philippe Boxho, Philippe Geluck, Alex Vizorek et Christine Ockrent. Liane Foly et Marc-Antoine Le Bret complèteront la distribution, tous deux qualifiés de "belges de cœur". L’ensemble promet une déclinaison locale de l’ADN des Grosses Têtes, associant érudition, humour et impertinence.

L’événement sera diffusé en radio sur Bel RTL le lendemain de 15h30 à 18h. L’antenne proposera également aux auditeurs les toutes dernières places au premier rang, mises en jeu les 4 et 5 octobre.