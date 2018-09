Laurent Guimier : "Notre projet est bon, l’audience va revenir"

C’est certainement la plus grosse et la plus difficile rentrée de la riche carrière de Laurent Guimier, celle de la relance d’Europe 1. Son prédécesseur et ex-patron à Radio France Frédéric Schlesinger s’y est cassé les dents en une saison à peine : le nouveau vice-PDG aura-t-il plus de temps ? "Je pense que l’audience va revenir. Dans le temps, il faut un projet clair. Ensuite l’audience et le chiffre d’affaires reviendront. Le temps, nous l’aurons, car le projet est bon." estime-t-il dans un long entretien à paraître ce jeudi matin dans La Lettre Pro de la Radio n°104.