Lancement du Prix SACD-Radio Nova

Ce prix souligne la démarche engagée par la SACD, qui grâce à son action culturelle financée par la copie privée, poursuit sa politique de découverte, d’accompagnement et de soutien aux auteurs dans leur processus de création quel que soit leur répertoire. Développer des formats "inattendus et originaux" est au cœur de l’identité de Radio Nova. "La marque de fabrique de Nova reste plus que jamais le "défrichage" de talents, de formats, de musiques. Radio Nova trouve en la SACD le partenaire idéal qui lui permettra de découvrir et faire découvrir des auteurs, sur le front d'un genre particulier, encore terrain d'innovations : la fiction courte" a déclaré Thomas Baumgartner, le rédacteur en chef de Radio Nova.