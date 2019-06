Lancement de l'application de podcasts Acast en français

L’application Acast propose un large catalogue de podcasts sur l’actualité, la société, le business, la culture et encore bien d’autres thématiques. Elle propose également des podcasts produits par des organes internationaux réputés tels que The Financial times, BBC ou encore the Economist. En termes de podcasts en français disponibles sur l’application, on peut trouver entre autres "Anouk Perry Podcast" (gagnante du prix du Paris Podcast Festival 2018 et chroniqueuse sociétale qui rend leur place aux jeunes femmes), "La Cocotte Minute" (un duo qui chronique les états d’âme et d’ébriété des femmes de la vraie vie), "1 000 degrés" (le premier True Crime français, mené de main de maître par un duo de journalistes d’investigation) ou encore "Pardon Maman" (le talk culturel qui vulgarise la culture de façon pas toujours polie).