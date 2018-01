Lancement d’Audion, agence audio digitale 360

Dans un contexte audio 2.0, avec son approche basée sur l’expérience utilisateur, la promesse d’Audion est de garantir un accompagnement sur l’ensemble de la chaîne audio digital avec un contrôle sur le ciblage, les créations, la diffusion et la mesure. Le choix d’Audion va permettre aux agences partenaires et aux annonceurs d’engager leurs audiences, de gagner en productivité et de mesurer l’efficacité de leurs campagnes. Audion propose des dispositifs innovants au travers des partenariats technologiques éprouvés, tels que, mesure du trafic en point de vente et/ou de l’engagement, diffusion de spots en DCO audio dynamique et opère une veille permanente sur les outils et tendances pour une offre "clés en mains". De la production de messages publicitaires personnalisés en passant par un achat ciblé ou la mesure de l’efficacité, la proposition de valeur d’Audion sur media mobile se revendique être "unique et la plus aboutie du marché français à ce jour".