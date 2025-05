Lagardère radio finalise la virtualisation de RFM et Europe 2

Le groupe médiatique français Lagardère Radio a terminé un important projet de virtualisation et de modernisation des studios locaux de RFM et Europe 2, deux de ses réseaux nationaux. RFM est une station musicale connue pour son mélange de tubes pop et rock, avec une audience quotidienne de 1,6 million d’auditeurs et plus de 7 millions chaque semaine. Europe 2, quant à elle, vise un public plus jeune avec une programmation musicale contemporaine, touchant 897 000 auditeurs par jour et plus de 4,7 millions par semaine.