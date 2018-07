Lagardère Active : les radios en retrait de - 3.3%

Pour Lagardère Active, le chiffre d’affaires s’élève à 429 M€, soit - 1.5% en données comparables (+ 0.5% en données consolidées). L’écart entre ces deux variations s’explique par un effet de périmètre positif (+ 8 M€) lié principalement aux acquisitions d’Aito Media Group en octobre 2017 et de Skyhigh TV en mars 2018. "Au premier semestre 2018, l’activité se maintient grâce à la bonne performance des radios internationales, des activités TV et à la dynamique positive des activités numériques pures et B2B, qui compensent la contraction limitée des revenus de la Presse et les effets des baisses d’audience d’Europe 1" fait remarquer Lagardère. Les radios font état d’un retrait de - 3.3%, la bonne performance des radios internationales atténuant les effets des baisses d’audience d’Europe 1 sur la période.