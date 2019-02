La webradio Radio M's fête ses 1 an d'existence

Radio M's s s’inscrit pleinement dans une démarche citoyenne en s’adressant à tous les publics. Au programme : une quarantaine de chroniques montreuilloises et de l’est-parisien, agrémentées de son pop-rock, de musique funk et des hits d’hier et d’aujourd’hui, avec une douzaine d’émissions hebdomadaires ou mensuelles. Radio M’s est un média de proximité. Elle se veut pluraliste et au service de l’expression et de l’implication citoyenne, de l’information de tous les habitants dans une démarche d’éducation populaire. Elle met en lumière les initiatives et les projets d'artistes, de bénévoles, d'associations implantés dans l’est-parisien. Pour cela, elle fait, en fonction de ses moyens, la promotion de la culture de l’est-parisien ainsi que la promotion d’artistes locaux peu ou pas médiatisés.