La ville de Sion accueillera la 22e Schubertiade d’Espace 2

Pour Alexandre Barrelet, chef d’antenne de RTS-Espace 2 et président du comité d’organisation, le Valais et sa capitale cumulent les atouts : "une culture musicale solide et ancrée dans la tradition, une forte dynamique de projets culturels et d’innovation. Sans oublier un patrimoine bâti, historique ou récent, qui permettra une véritable expérience culturelle au fil du parcours de la Schubertiade et mobilisera tout le centre-ville".

Depuis sa création, en 1978, la Schubertiade a plusieurs fois traversé la Suisse romande, de Carouge à Bienne, en passant par Porrentruy et Fribourg. En Valais, la Schubertiade a été accueillie pour la première fois à Sion en 1990 puis Martigny en 2003 et Monthey en 2013.