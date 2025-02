La transformation numérique booste l’audience de la radio commerciale britannique

Matt Payton, PDG de Radiocentre, commente ces résultats : "Ces excellents chiffres confirment que la radio commerciale reste un élément essentiel du quotidien des Britanniques. Cette popularité continue offre aux annonceurs des opportunités incroyables d’atteindre un large public dans un environnement de confiance. Le fait que les plateformes en ligne et les appareils connectés comme les enceintes intelligentes représentent une part significative de l’écoute souligne également l’importance d’un nouveau cadre réglementaire pour l’industrie. Nous avons hâte de travailler avec Ofcom sur les détails de sa mise en œuvre dans le cadre du Media Act".

Avec cette croissance soutenue et ces mutations technologiques, la radio commerciale semble plus forte que jamais et bien positionnée pour s’adapter aux nouvelles habitudes d’écoute.