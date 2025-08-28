- ⛬ ACTUS
La saison 25/26 de Fun Radio marquée par l’arrivée de Cyril Hanouna
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 28 Août 2025 à 07:23 | modifié le Jeudi 28 Août 2025 à 07:23
Fun Radio a présenté sa grille 2025-2026. La station conserve ses rendez-vous emblématiques tout en introduisant de nouveaux projets, dont l’arrivée de Cyril Hanouna chaque après-midi. Elle confirme également la tenue en avril 2026 de la dixième édition de son événement phare, la Fun Radio Ibiza Experience, à l’Accor Arena.
Rédigé le Jeudi 28 Août 2025
