La redevance pour l'audiovisuel public va être réformée

Nouveau round dans les annoncés liés à la grande réforme de l'audiovisuel public annoncée pour la fin de l'année. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé, vouloir réformer la contribution à l'audiovisuel public. Cette redevance, dont le modèle est souvent contesté, finance France Télévisions, Radio France et l'INA. La ministre souhaite désormais qu'elle soit "déconnectée de la détention d'un téléviseur". Une façon de mieux coller aux usages des médias, de plus en plus consommés sur smartphones et tablettes."Je souhaite qu'un débat soit ouvert sur la contribution à l'audiovisuel public", pour la moderniser et l'adapter aux nouveaux usages numériques, a indiqué la ministre, selon franceinfo , lors du Festival de la fiction audiovisuelle de La Rochelle. La réforme devrait être adoptée dans "le projet de loi de finances pour 2020", qui sera présenté dans un an, mais les arbitrages seraient dévoilés à la fin de l'année.