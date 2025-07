RSF sonne l’alarme sur la fragilité des médias publics en Europe

Selon les résultats de l’étude menée dans les 27 pays de l’UE, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Suisse, plus de la moitié des répondants estiment que les médias publics subissent des pressions. Dans 55 % des cas, ces pressions sont politiques : interférences dans la gouvernance, nominations contestées, ou changements brutaux de direction. Ces pratiques compromettent directement la liberté des rédactions, y compris dans les structures radiophoniques et audio.

Le rapport indique que 31% des répondants ont été témoins de démissions de journalistes à la suite d’ingérences, et 14% de suspensions dans les mêmes circonstances.