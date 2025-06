La radio toujours bien ancrée dans le quotidien des Français

La musique reste le premier contenu plébiscité par les auditeurs (80%), devant l’information nationale et internationale (50%) et l’information locale (31%). Les CSP+ et les auditeurs quotidiens sont particulièrement friands de contenus variés, incluant également des interviews et des débats. Les différences de genre et d’âge sont notables, les hommes étant davantage consommateurs d’information (58% contre 43% pour les femmes).

La radio conserve un rôle essentiel lors de situations de crise : 85% des auditeurs considèrent qu’elle est un bon moyen de s’informer rapidement et de recevoir des informations essentielles et vérifiées. Près de 9 auditeurs sur 10 estiment que la radio aide à garder un lien vers l’extérieur et à se divertir pendant ces périodes. Cette fonction sociale et servicielle est particulièrement reconnue chez les CSP-, qui soulignent aussi la capacité de la radio à refléter la diversité des opinions et à permettre aux auditeurs de s’exprimer.