La radio reste un réflexe d'information pour 28% des Américains €

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Les principales sources d'information utilisées par les Américains au cours du dernier mois. La radio (28%) devance les podcasts (21%), les journaux imprimés (14%) et les chatbots d'IA (6%). Les données sont également ventilées par âge et affiliation politique. Source : YouGov, Trust in Media 2026, enquête réalisée les 25 et 26 mai 2026 auprès de 2 102 citoyens américains.
Les principales sources d'information utilisées par les Américains au cours du dernier mois. La radio (28%) devance les podcasts (21%), les journaux imprimés (14%) et les chatbots d'IA (6%). Les données sont également ventilées par âge et affiliation politique. Source : YouGov, Trust in Media 2026, enquête réalisée les 25 et 26 mai 2026 auprès de 2 102 citoyens américains.
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Rédigé le Vendredi 3 Juillet 2026

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