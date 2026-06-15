La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La radio reste le média audio numéro un dans la voiture €



Julie Soulsby et Phyllis Chen de Fifty5Blue ont présenté à Francfort les résultats de l'étude internationale menée auprès de 8 000 acheteurs de véhicules dans six pays. L'enquête révèle que 83% des automobilistes écoutent la radio en voiture et que 62% la considèrent comme un équipement indispensable lors de l'achat d'un véhicule.
Julie Soulsby et Phyllis Chen de Fifty5Blue ont présenté à Francfort les résultats de l'étude internationale menée auprès de 8 000 acheteurs de véhicules dans six pays. L'enquête révèle que 83% des automobilistes écoutent la radio en voiture et que 62% la considèrent comme un équipement indispensable lors de l'achat d'un véhicule.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
La radio reste le média audio numéro un dans la voiture
La radio reste le média audio numéro un dans la voiture
Rédigé le Lundi 15 Juin 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication