La radio reste le média audio numéro un dans la voiture €

Julie Soulsby et Phyllis Chen de Fifty5Blue ont présenté à Francfort les résultats de l'étude internationale menée auprès de 8 000 acheteurs de véhicules dans six pays. L'enquête révèle que 83% des automobilistes écoutent la radio en voiture et que 62% la considèrent comme un équipement indispensable lors de l'achat d'un véhicule.
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