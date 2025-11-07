La radio irlandaise maintient son emprise sur 79% de la population

Vous aimerez aussi
Selon le dernier rapport JNLR/Ipsos publié par RadioCentre Ireland, 3.481 millions de personnes écoutent la radio chaque jour en Irlande. Ce chiffre marque une hausse de 59 000 auditeurs par rapport à la même période l’an dernier. Aujourd’hui, 79% des adultes écoutent la radio quotidiennement. Il y a dix ans, ce taux s’élevait à 84%. La baisse relative traduit surtout la diversification des usages audio, mais pas un désengagement massif : la radio demeure le média de masse dominant.
Les Irlandais passent en moyenne un peu plus de quatre heures par jour à écouter la radio en direct. Chez les 15-34 ans, la durée quotidienne atteint trois heures. Cette stabilité dans la consommation démontre la force de l’habitude et la fidélité des auditeurs, notamment sur les stations locales et régionales, qui rassemblent chaque jour plus de 2.3 millions d’adultes.
Le média conserve une puissance transversale : 79% des adultes, 75 % des 20-44 ans, 79% des catégories AB et C2DE, ainsi que 62% des 15-24 ans écoutent la radio chaque jour. Dans cette dernière tranche d’âge, 428 000 jeunes s’accordent encore un rendez-vous quotidien avec la radio. Par semaine, 90% des adultes et 85% des 15-34 ans écoutent la radio, un taux rarement observé dans d’autres médias.
Les niveaux d’écoute se maintiennent à un haut niveau dans toutes les régions : 74% des Dublinois écoutent la radio chaque jour, 78% dans le reste du Leinster, et 84% en Munster comme en Connacht-Ulster. Ces chiffres attestent de l’ancrage local du média et de la confiance que lui accorde le public.
Les plateformes connectées gagnent du terrain
Les usages évoluent : 12% de l’écoute radio totale passe désormais par des appareils connectés. Les smart speakers représentent 8 % de cette écoute, tandis que les mobiles pèsent 3%. Chez les 15-34 ans, les usages numériques sont encore plus marqués : 18% de l’écoute totale provient d’appareils connectés, avec 8% via smart speakers et 7% sur mobile.
L’Irish Audio Report publié en novembre 2025 montre que 96 % des adultes écoutent du contenu audio chaque semaine. La radio en direct détient 74% du temps d’écoute total, loin devant la musique en streaming (13.5%), YouTube Music (6%) et les podcasts (3.5%). Lorsqu’on exclut les plateformes sans publicité ou payantes, la part de la radio dans l’audio commercial atteint 87%.
