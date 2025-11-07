La radio irlandaise maintient son emprise sur 79% de la population

Selon le dernier rapport JNLR/Ipsos publié par RadioCentre Ireland, 3.481 millions de personnes écoutent la radio chaque jour en Irlande. Ce chiffre marque une hausse de 59 000 auditeurs par rapport à la même période l’an dernier. Aujourd’hui, 79% des adultes écoutent la radio quotidiennement. Il y a dix ans, ce taux s’élevait à 84%. La baisse relative traduit surtout la diversification des usages audio, mais pas un désengagement massif : la radio demeure le média de masse dominant.

Les Irlandais passent en moyenne un peu plus de quatre heures par jour à écouter la radio en direct. Chez les 15-34 ans, la durée quotidienne atteint trois heures. Cette stabilité dans la consommation démontre la force de l’habitude et la fidélité des auditeurs, notamment sur les stations locales et régionales, qui rassemblent chaque jour plus de 2.3 millions d’adultes.