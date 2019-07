La radio est une industrie chanceuse €

Le haut-parleur intelligent Echo (le fameux "Alexa" d'Amazon) est utilisé, on le sait, majoritairement pour des services audio. Musicaux, certes, mais aussi radiophoniques. On a même des études US qui montrent que lorsqu'on était auditeur d'une radio lambda, on l'écoute encore plus longtemps quotidiennement via Amazon Echo ! L'arrivée des radios sur Echo et ses concurrents doit être saluée comme une bulle d'air offerte à une industrie qui en a bien besoin. Mais c'est une bulle d'air qui nécessite notre créativité ! Bien sûr, un "Skill" Amazon pour votre radio, ça peut être un simple stream. Ou bien, à l'instar de ce que font plusieurs radios déjà, ça peut être une offre plus complète,avec gestion de la catch-up, choix entre divers flux de direct, et mémorisation de votre dernier choix. La technologie n’est que ce que l’on en fait. Le nucléaire a permis d’extroadinaires avancées dans le domaine médical, mais a aussi donné à l’Homme la possibilité de détruire dix fois la planète. Dans une moindre mesure, deux attitudes sont possibles face à l’émergence sans cesse grandissante des services numériques : repli sur soi ou inventivité. Les haut-parleurs intelligents sont une opportunité magique pour nos marques d’agrandir leur echosystème (sans jeu de mots !), de pénétrer une nouvelle fois le domicile des auditeurs et bientôt par un nouveau biais encore une fois leur automobile. Mais c’est aussi la possibilité pour de petits opérateurs locaux ou seulement en ligne de faire quasiment jeu égal en termes de distribution avec des stations employant 800 personnes ! Sur Alexa Echo, “ma radio à moi” est distribuée à égalité avec “ta grosse radio publique”. C’est un retour aux fantasmes de mai 1981, lorsque les nouveaux opérateurs se voyaient déjà en haut de l’affiche. On peut en sourire, mais ce serait oublier un petit peu vite que le groupe NRJ en est le résultat. Alors, saurez-vous créer le prochain mastodonte audio, en commençant par un petit Skill Alexa ?