La radio en tête des usages audio en voiture aux États-Unis  €

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La radio concentre 61% du temps d’écoute audio financé par la publicité chez les 18 ans et plus, devant les podcasts à 21% et le streaming musical à 15%. Les autres formats restent marginaux, avec 3% pour les chaînes de radio satellite financées par la publicité, confirmant la place dominante de la radio dans les usages audio quotidiens.
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Rédigé le Vendredi 17 Avril 2026

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