La radio en crise : le combat entre créativité et contraintes corporatives

Lors du récent Paris Radio Show, J Mark Gillman, ancien animateur de radio sud-africain et consultant média au Royaume-Uni, a livré une vision percutante de l’état de la radio dans le monde. Fort de son expérience dans le secteur, il a analysé les forces qui étouffent la créativité dans une industrie dominée par la prise de décisions frileuse et les pressions économiques. Il entrevoit une voie d’avenir, mais elle exige une rupture radicale : retrouver l’essence du direct, oser la créativité et redéfinir la relation avec les annonceurs. La radio est-elle prête pour une telle transformation ou continuera-t-elle de céder du terrain face aux acteurs du numérique ?