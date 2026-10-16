La radio davantage écoutée par les républicains que par les démocrates américains €

Aux États-Unis, la radio AM/FM représente 41% du temps d'écoute audio quotidien des républicains, contre 31% chez les démocrates et les indépendants. Les podcasts occupent 15% du temps d'écoute des indépendants, contre 11% chez les démocrates et 9% chez les républicains. Source : Edison Research at SSRS
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