La radio dans les Pays de la Loire, un média puissant

Dans les Pays de la Loire, 83.2% des 13 ans et plus écoutent la radio chaque semaine (dont 80.7% à Nantes). Cela représente 2.6 millions de personnes (dont 431 000 nantaises et nantais). Les habitants des Pays de la Loire aiment les radios généralistes (40.6%), les radios musicales (31.6%), les radios locales (17.6%) et les programmes thématiques (7.3%). Forcément dans les Pays de la Loire, la radio est le média du matin et celui de la mobilité : on l'écoute en voiture (81.6% contre 74.7% en France), au domicile (65.8% contre 60.5% en France) et sur son lieu de travail (15.0% contre 14.8% en France).

Des chiffres dévoilés en début d'après-midi à Nantes par Guy Detroussel, directeur pôle local à Médiamétrie lors du RadioTour.