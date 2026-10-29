La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La radio conserve sa place dans les arbitrages des consommateurs américains €



Aux États-Unis, les consommateurs privilégient le maintien de leurs dépenses essentielles malgré les incertitudes économiques. Selon Katz Analytics, 58% déclarent être peu enclins à réduire leurs dépenses de santé, contre 47% pour l'assurance automobile et 43% pour l'entretien de leur véhicule. Source : Katz Analytics
Aux États-Unis, les consommateurs privilégient le maintien de leurs dépenses essentielles malgré les incertitudes économiques. Selon Katz Analytics, 58% déclarent être peu enclins à réduire leurs dépenses de santé, contre 47% pour l'assurance automobile et 43% pour l'entretien de leur véhicule. Source : Katz Analytics
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
La radio conserve sa place dans les arbitrages des consommateurs américains
La radio conserve sa place dans les arbitrages des consommateurs américains
Rédigé le Jeudi 29 Octobre 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication