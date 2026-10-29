La radio conserve sa place dans les arbitrages des consommateurs américains €

Aux États-Unis, les consommateurs privilégient le maintien de leurs dépenses essentielles malgré les incertitudes économiques. Selon Katz Analytics, 58% déclarent être peu enclins à réduire leurs dépenses de santé, contre 47% pour l'assurance automobile et 43% pour l'entretien de leur véhicule. Source : Katz Analytics
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