La radio au cœur de la consommation média en outre-mer

En moyenne, plus de 80% des Ultramarins regardent la télévision chaque jour, soit 1.7 million de 13 ans et plus sur les zones Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. Les habitants des Antilles et de Mayotte sont particulièrement nombreux à suivre les programmes quotidiennement (respectivement 87.4% en Martinique, 86.7% en Guadeloupe et 91.4% à Mayotte).

La radio est également très présente dans le quotidien des habitants d’outre-mer avec 1.5 million d’auditeurs quotidiens. Si elle est écoutée plus longtemps qu’en Métropole - plus de 3h versus 2h50 - il existe des disparités selon les territoires. La radio accompagne par exemple les auditeurs guadeloupéens pendant 4h23 chaque jour, les polynésiens 3h10 ou encore les guyanais pendant 3h25.