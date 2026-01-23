La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 23 Janvier 2026 - 08:25

La radio américaine enregistre une croissance modérée en 2025


Avec 15 686 radios recensées au 31 décembre 2025, la radio AM et FM aux États-Unis progresse pour la deuxième année consécutive. Selon les données officielles de la FCC, le secteur affiche un gain net de 201 stations en un an, confirmant une légère dynamique de développement dans un écosystème médiatique en pleine mutation.



Au 31 décembre 2025, les États-Unis comptaient 15 686 stations de radio AM et FM, selon les derniers chiffres publiés par la Federal Communications Commission (FCC). Cette progression, marquée par un gain net de 201 stations en un an, confirme une dynamique modérée mais continue pour le secteur, après une précédente hausse enregistrée en 2024. Le détail des données révèle 4 342 stations AM, 6 589 FM commerciales et 4 755 FM éducatives.
Ce bilan, publié le 13 janvier 2026, témoigne d’une stabilité relative du paysage radiophonique américain dans un contexte de transformation numérique, où la radio conserve une présence dense sur l’ensemble du territoire. La part des radios éducatives reste significative, représentant près d’un tiers de l’offre disponible.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


