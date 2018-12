La radio Oui FM arrive à Cannes

Ce mois-ci, "la radio du Rock" avait ouvert les zones DAB+ autour de Lyon et dans la région Alsace. "Ces bonnes nouvelles viennent renforcer la conquête du territoire français à laquelle Oui FM consacre tous ses efforts, notamment grâce au DAB+ qui lui permet déjà de diffuser ses programmes rock uniques à Lille, Marseille et Nice" explique la radio. En effet, depuis le mercredi 5 décembre, grâce à la technologie DAB+, version numérique de la FM, la station diffuse du rock sans discontinuer en Alsace et en Auvergne-Rhône-Alpes.

À Cannes, Oui FM sera prochainement diffusé sur la fréquence 104.8.