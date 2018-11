La radio GRRIF emmène ses auditeurs dans l'espace

La programmation musicale, entièrement revue, aura pour mission ce jour-là de vous faire voyager dans l’espace. Rock, psychédélisme, disco ou électro, la radio défricheuse de musiques anciennes et nouvelles proposera une sélection de musiques intergalactiques d’hier et d’aujourd’hui. En plus de la programmation musicale, GRRIF laissera libre cours à ses questionnements, ses fantasmes ou son humour dans ses émissions. Animateurs et journalistes aborderont le thème de l’espace qui fascine l’être humain depuis toujours, que ce soit à travers la science, le cinéma ou la littérature. En janvier 2016, la radio GRRIF avait déjà réalisé Le Super son de Tarantino qui, sur le même principe, proposait des musiques tirées des films du réalisateur, entrecoupées d’extraits sonores.