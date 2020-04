La radio Champagne FM victime d'une cyberattaque

En plein crise du coronavirus, c'est une autre attaque qui fragilise la radio Champagne FM à Reims. Elle annonce avoir été victime d'une cyberattaque qui a contaminé, samedi, ses serveurs de diffusion. "La contagion aux réseaux du groupe Rossel a pu être évitée et toutes les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir au plus vite une situation permettant la reprise des programmes habituels" annonce la station dans un communiqué. Les programmes de Champagne FM sont perturbés, puisqu'un flux musical est actuellement diffusé. Les streamings sur le site internet et les applications sont, pour l'instant, interrompus. "La rédaction poursuit sa mission d'information en continu sur ces supports et sur les réseaux sociaux" conclut le communiqué.